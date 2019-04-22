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'Ailenize değer verin'

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, dün sabah namazında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hafız İhsan ve Hacı Şükran Özokur Camisi’ndeki gençlerle buluştu.

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Gençlerin bir milletin geleceği ve hazinesi olduğunu aktaran Yılmaz, “İslam tarihi boyunca Hz. Ali’ye nispet edilen fütüvvet adı verilen bir gençlik teşkilatı vardır. O gençler, hayatlarını inandıkları değerler uğruna kolayca feda edecek civanmertlerdir. Gençlerin yaşları küçük olabilir ama fedakarlıkları çok yüksektir. O yüzden bizler gençlerimize sahip çıkmak durumundayız” dedi. Yılmaz, gençlerin anne ve babalarına karşı müteşekkir olmaları gerektiğini belirterek şöyle devam etti: “Varlık sebebimiz önce Allah, sonra ebeveynlerimizdir. Gençler anne ve babanızı güzelce idare edin. Anne ve babanıza değer verin, sahip çıkın. Ama ateizm, deizm, şirk ya da putperestlik konusunda size telkinde bulunurlarsa asla sözlerini ciddiye almayın. Ellerini öpün ve dualarını alın.” 

 

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