Ailesini katletti
Kayıt dışı ticarette borçlanan kuyumcu Bahattin Delen, önce eşi ve oğlunu, ardından da kendisini siyanürle zehirledi.
İstanbul Bakırköy’de bunalıma giren kuyumcu Bahattin Delen, kendisiyle birlikte eşi Zübeyde ve 6 yaşındaki oğlu Ali’yi de ölüme sürükledi. Osmaniye Mahallesi’nde 6 katlı bir binanın 4’üncü katında oturan Delen ailesinden 38 yaşındaki Zübeyde Delen’i açık olan daire kapısının önünde cansız yatarken gören komşuları durumu polise bildirdi. Binaya gelen polis, daireden yoğun bir koku yayıldığını fark ederek, AFAD’dan yardım istedi. Daireye giren özel kıyafetli AFAD-KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon, Nükleer) ekibi, salonda Bahattin Delen ile çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Evde yapılan incelemede bir odada siyanür bulundu.
ÖNCE EŞİ VE OĞLU
Anne Zübeyde Delen’in can havliyle yardım istemek için daire kapısını açtığı,ancak yere yığılarak hayatını kaybettiği belirlendi. Binada oturanlar tahliye edilerek, çevrede yoğun güvenlik tedbiri alındı. Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve küçük Ali’in cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Bahattin Delen’in siyanür ile önce eşi ve oğlunu, sonra da kendisini zehirlediği belirlendi. Kuyumcukent ve Kapalıçarşı’da altın imalat ve satışı ile uğraşan Bahattin Delen’in internet siteleri üzerinden yaptığı kayıt dışı ticari işlemler sebebiyle aşırı derecede borçlandığı tespit edildi.
ARAŞTIRMA KOMiSYONU KURULDU
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son günlerde meydana gelen siyanürle toplu ölümler üzerine ‘intihar vakaları ve etkileri’ni araştırmak için bir komisyon kuruldu. Komisyon araştırmanın sonuçlarını rapor halinde kamuoyu ile paylaşacak.
DUYARLILIK ÇAĞRISI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, birkaç haftadır gündemde olan intihar vakaları nedeniyle derin üzüntü duyulduğu dile getirildi. Açıklamada, yaşanan bu üzücü olayların ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmaması konusunda vatandaşın duyarlılık göstermesi de istendi.
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