21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.351
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Ailesini katletti

Kayıt dışı ticarette borçlanan kuyumcu Bahattin Delen, önce eşi ve oğlunu, ardından da kendisini siyanürle zehirledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Bakırköy’de bunalıma giren kuyumcu Bahattin Delen, kendisiyle birlikte eşi Zübeyde ve 6 yaşındaki oğlu Ali’yi de ölüme sürükledi. Osmaniye Mahallesi’nde 6 katlı bir binanın 4’üncü katında oturan Delen ailesinden 38 yaşındaki Zübeyde Delen’i açık olan daire kapısının önünde cansız yatarken gören komşuları durumu polise bildirdi. Binaya gelen polis, daireden yoğun bir koku yayıldığını fark ederek, AFAD’dan yardım istedi. Daireye giren özel kıyafetli AFAD-KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon, Nükleer) ekibi, salonda Bahattin Delen ile çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Evde yapılan incelemede bir odada siyanür bulundu. 
 
ÖNCE EŞİ VE OĞLU 
 
Anne Zübeyde Delen’in can havliyle yardım istemek için daire kapısını açtığı,ancak yere yığılarak hayatını kaybettiği belirlendi. Binada oturanlar tahliye edilerek, çevrede yoğun güvenlik tedbiri alındı. Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve küçük Ali’in cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Bahattin Delen’in siyanür ile önce eşi ve oğlunu, sonra da kendisini zehirlediği belirlendi. Kuyumcukent ve Kapalıçarşı’da altın imalat ve satışı ile uğraşan Bahattin Delen’in internet siteleri üzerinden yaptığı kayıt dışı ticari işlemler sebebiyle aşırı derecede borçlandığı tespit edildi.  
 
ARAŞTIRMA KOMiSYONU KURULDU
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son günlerde meydana gelen siyanürle toplu ölümler üzerine ‘intihar vakaları ve etkileri’ni araştırmak için bir komisyon kuruldu. Komisyon araştırmanın sonuçlarını rapor halinde kamuoyu ile paylaşacak.
 
DUYARLILIK ÇAĞRISI
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, birkaç haftadır gündemde olan intihar vakaları nedeniyle derin üzüntü duyulduğu dile getirildi. Açıklamada, yaşanan bu üzücü olayların ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmaması konusunda vatandaşın duyarlılık göstermesi              de istendi. 
  
 

Başkan Erdoğan´a böyle seslendi: I love you man

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK göz açtırmadı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK göz açtırmadı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Meteorolojiden sağanak uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteorolojiden sağanak uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Başkan Erdoğan'dan 'KKTC' mesajı

Başkan Erdoğan'dan 'KKTC' mesajı

Yargıtay o darbecilerin cezasını onadı

Yargıtay o darbecilerin cezasını onadı

33 saattir aranıyordu! Korkut Küçükcan'a yaralı olarak ulaşıldı

33 saattir aranıyordu! Korkut Küçükcan'a yaralı olarak ulaşıldı

YÖK Başkanı'ndan 'öğrenci affı' açıklaması

YÖK Başkanı'ndan 'öğrenci affı' açıklaması

'Bitcoin Kürşat', yemleme yöntemiyle dolandırmış

'Bitcoin Kürşat', yemleme yöntemiyle dolandırmış

Havayı parayla satıyorlar... 15 dakikası 7 dolar

Havayı parayla satıyorlar... 15 dakikası 7 dolar
 

POPÜLER HABERLER

Rus askerleri üsse böyle girdi! İşte o anlar...

Rus askerleri üsse böyle girdi! İşte o anlar...

Yaşam kalitenizi artıracak 9 önemli kural

Yaşam kalitenizi artıracak 9 önemli kural

Balık tutarken fark etti... Tam 7.5 milyon yıllık!

Balık tutarken fark etti... Tam 7.5 milyon yıllık!

Günlük hayatımızda doğru bildiğimiz yanlışlar

Günlük hayatımızda doğru bildiğimiz yanlışlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA