Ailesini katletti

İstanbul Bakırköy’de bunalıma giren kuyumcu Bahattin Delen, kendisiyle birlikte eşi Zübeyde ve 6 yaşındaki oğlu Ali’yi de ölüme sürükledi. Osmaniye Mahallesi’nde 6 katlı bir binanın 4’üncü katında oturan Delen ailesinden 38 yaşındaki Zübeyde Delen’i açık olan daire kapısının önünde cansız yatarken gören komşuları durumu polise bildirdi. Binaya gelen polis, daireden yoğun bir koku yayıldığını fark ederek, AFAD’dan yardım istedi. Daireye giren özel kıyafetli AFAD-KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon, Nükleer) ekibi, salonda Bahattin Delen ile çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Evde yapılan incelemede bir odada siyanür bulundu.

ÖNCE EŞİ VE OĞLU

Anne Zübeyde Delen’in can havliyle yardım istemek için daire kapısını açtığı,ancak yere yığılarak hayatını kaybettiği belirlendi. Binada oturanlar tahliye edilerek, çevrede yoğun güvenlik tedbiri alındı. Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve küçük Ali’in cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Bahattin Delen’in siyanür ile önce eşi ve oğlunu, sonra da kendisini zehirlediği belirlendi. Kuyumcukent ve Kapalıçarşı’da altın imalat ve satışı ile uğraşan Bahattin Delen’in internet siteleri üzerinden yaptığı kayıt dışı ticari işlemler sebebiyle aşırı derecede borçlandığı tespit edildi.

ARAŞTIRMA KOMiSYONU KURULDU