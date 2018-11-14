Akaryakıt istasyonundan mazot hırsızlığı yapan 2 çalışan tutuklandı
Gaziantep'te, çalıştıkları akaryakıt istasyonundan kendi aracındaki varillere oluşturduğu düzenekle motorin çekerek hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
- DHA
Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda görevli H.Ç.'yi, istasyonun deposundan aküye bağlı santral fişiyle kendi aracındaki varillere motorin çekerek hırsızlık yaptığını tespit edince gözaltına aldı. H.Ç., sorgulamasında daha önce de 6 kez yine akaryakıt istasyonu çalışanı E.Y. ile benzer yöntemle akaryakıt çaldığını itiraf etti. Bunun üzerine polis ekipleri istasyon çalışanı E.Y.'yi de gözaltına aldı. 2 şüpheli, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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