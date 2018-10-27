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Akdeniz beşik gibi sallandı: Son 30 saatte 16 deprem

Akdeniz’de son 30 saatte 16 deprem meydana geldi. Akdeniz açıklarında gerçekleşen depremlerin en büyüğü ise 4.2 büyüklüğünde Kumluca ilçesi açıklarında meydana geldi.

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Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) internet sitesinde yer alan bilgilere göre Cuma sabah saatlerinde başlayan depremlerde  son 30 saat içerisinde 16 deprem meydana geldi. Depremlerin en büyüğü Kumluca açıklarında 4.2 büyüklüğünde 10.8 kilometre derinlikte gerçekleşirken, yine bir başka büyük deprem de Cumartesi sabahı saat 04.35’de Akdeniz Girit Adasında 3.9 büyüklüğünde, 24.6 derinlikte, Antalya merkezi olarak da Antalya Körfezi'nde 2.2 büyüklüğünde ve 64.7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
 
Gerçekleşen depremler bölgede herhangi bir hasara yol açmadı.
 

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