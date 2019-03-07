Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Akdeniz'de saat 19:25 civarında, derinliği 90.6 km olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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