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Akdeniz'de deprem meydana geldi

Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

  • star.com.tr
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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 83.6 km derinliğinde meydana geldi.

AFAD ise depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıkladı.

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