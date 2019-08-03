Akdeniz'de deprem meydana geldi
Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- star.com.tr
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 83.6 km derinliğinde meydana geldi.
AFAD ise depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıkladı.
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