Akdeniz'de kısıtlama sessizliği

AA 12 Aralık 2020 Cumartesi 20:25 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 20:25

Adana'da vatandaşların yoğun kullandığı bulvar, cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda önlem aldı, denetim yaptı.

Mersin

Mersin'de kentin işlek olduğu noktalarda akşam saatlerinde de sessizlik devam etti.

Polis ekipleri kentin farklı noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Hatay

Hatay'ın en işlek noktalarından Atatürk ve Gündüz caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, belirli noktalarda önlem alarak geçen araçları denetledi.

Osmaniye

Osmaniye'de vatandaşların yoğun bulunduğu Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli, Musa Şahin ile Adnan Menderes bulvarlarının tenha olduğu görüldü.

Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları da boş kaldı.