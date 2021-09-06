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Yaşam

Akdeniz'de korsanların sığınağına yoğun ilgi: ''Gizli cennet gibi''

Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırlarında yer alan, berrak denizi, mavi ve yeşili buluşturan doğasıyla dikkati çeken Karamağara Koyu'na yerli ve yabancı ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Almanya'dan gelen Bambam Corgi, 'Burası çok çok güzel, gizli bir cennet gibi. Türkiye'nin en güzel yerlerinden, mutlaka görülmesi gereken bir bölge.' diye konuştu.

AA6 Eylül 2021 Pazartesi 11:22 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 11:22
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Karadan 7 kilometrelik kıvrımlı yollardan geçilerek ulaşılan ve geçmişte korsanların saklanmak için kullandığı koy, görenlerin beğenisini topluyor.

Samandağ ilçesinden tekne turlarıyla da ulaşılan Doğu Akdeniz'in başlangıç noktasındaki koy, denize girmek isteyenlerin yanı sıra olta balıkçıları, dalış tutkunları ve doğaseverlerin de uğrak yeri haline geldi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinden koya gelen Corc Dağlıoğlu, AA muhabirine, bölgeyi birkaç yıl önce keşfettiklerini ve her yıl düzenli ziyaret ettiklerini söyledi.

Karamağara'da denizin çok güzel olduğunu belirten Dağlıoğlu, "Karadan ulaşım biraz zor ancak deniz, sahil, doğa çok güzel. Herkesin görmesini tavsiye ederim." dedi.

- "GİZLİ CENNET GİBİ"

Almanya'dan gelen Bambam Corgi de Karamağara'yı sosyal medyada gördüğünü ve çok etkilendiğini anlattı.

Her yıl gelmeyi düşündüğünü ifade eden Corgi, "Burası çok çok güzel, gizli bir cennet gibi. Türkiye'nin en güzel yerlerinden, mutlaka görülmesi gereken bir bölge." diye konuştu.

Yaz tatili için Avrupa'dan memleketi Hatay'a gelen Reken Dağlıoğlu da Karamağara'ya ilk olarak 5 yıl önce geldiğini ve bir daha vazgeçemediğini kaydetti.

Dağlıoğlu, denizin çok temiz ve akvaryum gibi olduğunu belirterek, herkesin mutlaka görmesi gerektiğini söyledi.

Ailesiyle Antakya'dan gelen 11 yaşındaki Can Sevinç de Karamağara'ya hemen her gün geldiklerini ve çok beğendiklerini ifade etti.

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