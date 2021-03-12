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Yaşam

Akhisar'da karantina kararı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yer alan bir mahalle karantinaya alındı.

AA12 Mart 2021 Cuma 23:06 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 23:06
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Kaymakamlığından yapılan açıklamada İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Sabit Kaya başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlçemiz Gökçeahmet Mahallesi'nde vatandaşlarda Kovid-19 test pozitifliğinin ve temaslı sayısının artması nedeniyle toplum sağlığını korumak amacıyla karantina uygulanma şartları çerçevesinde sokağın 12 Mart 2021 saat 17.00'den itibaren 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verilmiştir."

Ayrıca mahalledeki Gökçeahmet Ortaokulu ile Şehit Fevzi Kıral İlköğretim Okulunda 10 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

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