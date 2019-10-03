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Akılalmaz iddia! Damlayan kanın silinmesini isteyince…

Kırklareli'nde kaza geçiren memur çift, kaldırıldıkları devlet hastanesinde görevli hemşire Ayşen P.'nin hakaretlerine maruz kaldıkları iddiasıyla şikâyetçi oldu.

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28 Eylül'de yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti: Adalet Bakanlığı'na bağlı memur olan Ergin Y ile işe Gizem Y., Tekirdağ'dan kiraladıkları araçla Kırklareli'nin Demirköy ilçesine geziye gitti. İğneada'ya da gitmek isteyen çift, kaza yaptı. Çift, ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
‘KANIN SİLİNMESİNİ RİCA EDİNCE…’
 
Sabah gazetesindeki iddiaya göre kan alınırken kolundan kan damlayan Gizem Y., kanın silinmesini rica edince Ayşen P., "Senin burada uşağın mı var" dedi. "Sen nasıl böyle konuşuyorsun" sözlerine ise hemşire, "Geber" yanıtını verdi. Ergin Y.'nin kendisini Sağlık Bakanlığı'na şikâyet edeceğini söyleyeceğini duyan hemşire bu kez, "S.ktir lan' sözüyle çıkıştı. Taraflar birbirinden şikâyetçi oldu.

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