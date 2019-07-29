Akılalmaz olay! Doktor doktorun yanlış gözünü ameliyat etti

Gastroenteroloji Doktoru Fatih Türk, İstanbul'da bulunan özel bir hastanede görev yapıyordu. Görev yaptığı dönemde burun tıkanıklığı yaşayan Dr. Türk, aynı hastanede görevli başka bir doktora muayene oldu. Doktoru, Türk'ü muayene ettikten sonra sol gözünde göz yüzeyinin kuruması sonucu salgı bezinin alınması gerektiğine karar verdi. Dr. Türk, karar sonrası geçtiğimiz yıl haziranda hastanede görevli Prof. Dr. B. Ç. tarafından ameliyat edildi. Ameliyat sonrası aynaya bakan Dr. Türk, sağ gözündeki dikişi görünce yanlış gözünün ameliyat edildiğini anladı.

SAĞLAM GÖZÜ AMELİYAT ETTİ

Özel hastane tarafından tutanak altına alındı. Sağlam gözünün ameliyat sonrası zedelenerek görme kaybı ve başka sorunlara yol açtığı için savcılığa başvuran Türk, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ç.'den şikâyetçi oldu. Şikayet edilen doktor, ameliyata girerken sol gözünü ameliyat edeceğini bildiğini fakat sağ gözünde bir sıkıntı gördüğü için bu gözü de ameliyat etmek zorunda kaldığını anlattı.

DAVA AÇILDI

Adli Tıp ise savcılığa Türk'ün sol gözünün ameliyat edilmediğini belirten rapor sundu. Rapor sonrası dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Türk, yanlışlıkla sağlam gözünü ameliyat eden meslektaşını affetmedi. Savcılık, doktor hakkında , 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan dava açtı. Ameliyatı gerçekleştiren doktorun üç aydan bir yıla kadar hapsi isteniyor. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

(Sabah)