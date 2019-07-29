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Akılalmaz olay! Doktor doktorun yanlış gözünü ameliyat etti

Duyanları şaşkına çeviren olay İstanbul'da yaşandı. Gastroenteroloji doktoru, özel bir hastanede Profesör meslektaşı tarafından ameliyat edildi. Ameliyatı gerçekleştiren profesör, hastalığa sebep olan sol göz yerine sağ gözü ameliyat etti. Aynaya baktığında sağ gözündeki dikişi fark eden doktor, meslektaşına dava açtı.

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Gastroenteroloji Doktoru Fatih Türk, İstanbul'da bulunan özel bir hastanede görev yapıyordu. Görev yaptığı dönemde burun tıkanıklığı yaşayan Dr. Türk, aynı hastanede görevli başka bir doktora muayene oldu. Doktoru, Türk'ü muayene ettikten sonra sol gözünde göz yüzeyinin kuruması sonucu salgı bezinin alınması gerektiğine karar verdi. Dr. Türk, karar sonrası geçtiğimiz yıl haziranda hastanede görevli Prof. Dr. B. Ç. tarafından ameliyat edildi. Ameliyat sonrası aynaya bakan Dr. Türk, sağ gözündeki dikişi görünce yanlış gözünün ameliyat edildiğini anladı.
 
SAĞLAM GÖZÜ AMELİYAT ETTİ
 
Özel hastane tarafından tutanak altına alındı. Sağlam gözünün ameliyat sonrası zedelenerek görme kaybı ve başka sorunlara yol açtığı için savcılığa başvuran Türk, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ç.'den şikâyetçi oldu. Şikayet edilen doktor, ameliyata girerken sol gözünü ameliyat edeceğini bildiğini fakat sağ gözünde bir sıkıntı gördüğü için bu gözü de ameliyat etmek zorunda kaldığını anlattı.
 
DAVA AÇILDI
 
Adli Tıp ise savcılığa Türk'ün sol gözünün ameliyat edilmediğini belirten rapor sundu. Rapor sonrası dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Türk, yanlışlıkla sağlam gözünü ameliyat eden meslektaşını affetmedi. Savcılık, doktor hakkında , 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan dava açtı. Ameliyatı gerçekleştiren doktorun üç aydan bir yıla kadar hapsi isteniyor. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
 
(Sabah)

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