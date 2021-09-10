Akılalmaz olay! İş yerinin önünde kezzaplı saldırıya uğradı

AA 10 Eylül 2021 Cuma 13:59 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 13:59

Yiğitler Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Tatlı, 2 Temmuz'da iş yerinin önünde otururken henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin kezzaplı saldırısına uğradı.

Saldırı sonrası Tatlı'nın bağırması üzerine olayı gerçekleştiren kişi kaçarak uzaklaştı. Can havliyle üzerindeki tişörtü çıkaran Tatlı, esnaf komşularının yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 2,5 aydır tedavi gören Tatlı, sol gözünü kaybetti, vücudunun birçok yerinde de yanıklar oluştu.

Saldırı sonrası soruşturma başlatan Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin şapka ve medikal maske taktığını, olayın ardından ara sokakta üzerini değiştirdiğini belirledi.

Zanlının kezzapla saldırı anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Elindeki kezzapla kuyumcu dükkanına doğru yürüyen kişinin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtığı kayıtlara geçti.

- "EVDEN KORKARAK ÇIKIYORUM ÇÜNKÜ BANA SALDIRANI TANIMIYORUM"

Tatlı, AA muhabirine, 30 yıldır kuyumculuk yaptığını, iş yerinin önünde otururken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradığını söyledi.

Yüzüne kezzap atıldığı anı anlatan Tatlı, "Gözüm yandığı için müdahale edemedim. Ondan sonra kaçıp gitti. Vücudumda yanıklar oluştu. Sol gözümü kaybettim. Devletimizden, polisimizden bir an önce bu kişinin yakalanmasını istiyorum." dedi.

Tatlı, çok büyük acı ve sıkıntı çektiğini belirterek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisi ve Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yattığını, halen de tedavisinin sürdüğünü vurguladı.

Olayda zanlının kendisini yere düşürmeye çalıştığını aktaran Tatlı, husumetlisi olmadığını belirtti.

Tedavi sürecinden dolayı iş yerini açamadığını dile getiren Tatlı, "Devletimizden bu zanlının bir an önce yakalanmasını istiyorum. Çok mağdur durumdayım. Evden çıkarken bile korkarak çıkıyorum çünkü bana saldıranı tanımıyorum. Kimdir bilmiyorum. O his hep var." diye konuştu.