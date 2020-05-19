İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7815
  • EURO
    7,4283
  • ALTIN
    378.487
  • BIST100
    101983
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Akılalmaz olay! Karantina bölgesine kanalizasyondan girmeye çalışırken mahsur kaldı
Yaşam

Akılalmaz olay! Karantina bölgesine kanalizasyondan girmeye çalışırken mahsur kaldı

Antalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde kısmi karantina bölgesine kanalizasyondan girmeye çalışırken mahsur kalan kişi kurtarıldı.

IHA19 Mayıs 2020 Salı 12:43 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 12:43
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi 2842 Sokak üzerindeki bir kanalizasyon çukurunda meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kısmı karantinanın uygulandığı Yeşildere Mahallesine, polis ve bariyerlerden giremeyen Aziz G., farklı bir yönteme başvurdu. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen genç kanalizasyon hattından bölgeye girmek istedi. Girdiği kanalizasyon hattından bir süre ilerleyen Aziz G., fenalaştı. Mazgal kapağından, ‘yardım edin’ diye bağıran Aziz G.’nin sesini yakındaki vatandaşlar duydu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinden de destek istendi. Ekipler kapağı kaldırım uzattıkları merdivenle Aziz G.’yi dışarı çıkardı. Bitkin olduğu gözlemlenen Aziz G., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hafter'e ağır darbe: UMH, Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü sağladı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.