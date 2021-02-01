Akılalmaz olay! Namaz kılıyormuş gibi yapıp, hırsızlık yaptı

DHA 01 Şubat 2021 Pazartesi 16:49 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 16:49

Olay, dün öğle saatlerinde İncilipınar Mahallesi'ndeki Hayri Zengin Camisi'nde meydana geldi. Kentte taksicilik yapan Adnan Yoğun, öğle namazını kılmak için camiye geldi. Cemaatle saf tutan Adnan Yoğun, cep telefonunu da ayağının yanına bıraktı. Bu sırada camiye girip cemaatin arkasında namaz kılıyormuş gibi yapan kişi, Yoğun'un secdeye eğildiği sırada cep telefonunu alarak kaçtı.

Namaz bitiminde cep telefonunu bulamayan ve cami imamı ile birlikte güvenlik kamerasını inceleyince çalındığını anlayan Adnan Yoğun, polise şikayette bulundu. Polis ekipleri de güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

'SÜREKLİ HIRSIZLIK OLUYOR'

Olayın yaşandığı caminin imamının oğlu Abdullah Söylemez, sık sık bu tür hırsızlık olaylarının yaşandığını ifade etti. Söylemez, "Geçenlerde da yine benzer bir olay oldu, içerideki mikrofonları çalmışlardı' diye konuştu.

ŞÜPHELİ YAKALANDI, 17 KEZ CAMİDEN HIRSIZLIK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gaziantep'te, camide namaz kılan kişinin cep telefonunu çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüphelinin çaldığı telefon sahibine teslim edildi. Yapılan araştırmada, şüphelinin daha önce de 17 kez camilerden hırsızlık yaptığı ve toplam 35 suç kaydının olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.