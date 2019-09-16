Akılalmaz olay! Ölü balıkları toplayıp, 'bize bir şey olmaz' dediler
İzmir’de tarım arazilerini sulamakta kullanılan Gediz Nehri’nin aktığı kanalda binlerce balık ölümü gerçekleşti. Vatandaşlar ise kanala girerek ölü balıkların büyük olanlarını seçip topladı.
- İHA
İzmir’in Menemen ilçesinde tarım arazilerini sulamakta kullanılan Gediz Nehri’nin aktığı kanaldaki balık ölümleri, görenleri şoke etti. Olayı gören vatandaşlar, daha önce bu kadar fazla ölü balıkla karşılaşmadıklarını ve balıkları zehirleyen bu suyla sulanan bahçelerden sebze-meyve yediklerini ifade ederken, bazı vatandaşlar ise ölü balıkları kanala girerek topladı.
Balıkların zehirlenerek ölmesine aldırmayan vatandaşlar, “Bize bir şey olmaz” diyerek kanal içerisindeki ölü balıkların büyüklerini seçerek topladı. Birkaç öğrenci de tüm uyarılara rağmen topladıkları balıklarla beraber bölgeden uzaklaştı.
Manisa’dan gelen Gediz Nehri'ne zehirli atık bırakıldığından şüphelenen Menemen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ise su ve ölü balıklardan numuneler alarak inceleme başlattı.
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