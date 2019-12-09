Akılalmaz olay! Sağlam duvardan adam çıkınca şok oldular
Rusya'da gece yarısı yaşanan akılalmaz olay, herkesi hayrete düşürdü. Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 450 km güneyinde bulunan Yakutsk kentinde bir apartmanın sakinleri gece yarısı garip sesler duydu.
Olay yerine gelen yetkililer, en alt kattaki duvarın içinden çığlıkların geldiğini duyar duymaz harekete geçti.
Sağlam duvarı elektrikli testereyle kesen kurtarma ekibi, duvarın içinde başaşağı duran adamı görünce neye uğradığını şaşırdı.
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