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Yaşam

Akılalmaz olay! Seyir halindeyken direksiyonu söküp kurbağacık anahtarla aracı kullandı

Bartın'da, kurbağacık anahtarı direksiyona bağlayan sürücü, tehlikeye aldırış etmeden otomobili kullandı.

DHA28 Aralık 2020 Pazartesi 09:22 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:23
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Bartın’da, köy yolunda ilerleyen sürücü, kurbağacık anahtarı direksiyonun bağlantı yerine geçirerek otomobili kullandı. Kurbağacık anahtarı direksiyona bağlayan sürücü, "Arabayı mı sürmek istiyorsun sen? Al bari sür" diyerek direksiyonu yan koltukta oturan arkadaşına verdi. Arkadaşı da "Direksiyon elimizde kaldı" diyerek güldü. Sürücü, bu arada bağlı olan kurbağacık anahtarla direksiyonu hareket ettirdi. Araçta bulunanlar ise sürücüyü yavaş gitmesi konusunda uyarırken, sık sık güldü. Virajlı olan köy yollarında tehlikeye aldırış etmeyen sürücü, kurbağacık anahtarla aracı kullanırken, cep telefonu kamerasıyla çekilen bu anlar ise paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti.

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