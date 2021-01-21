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Yaşam

Akılalmaz olay! Tartıştığı yeğenini Emniyet Müdürlüğü'nün önünde tüfekle vurdu

Samsun'da Kemal K. tartıştığı yeğeni Hasan K'yi (27) Emniyet Müdürlüğü önünde tüfekle vurarak yaraladı. Kemal K., gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Hasan K'nın ise hayati tehlikesi sürüyor.

DHA21 Ocak 2021 Perşembe 16:45 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 16:45
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Olay, saat 14.30 sıralarında Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. 

Hasan K. ile amcası Kemal K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal K., tüfekle Hasan K.’ye ateş açtı. 

Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Hasan K. ağır yaralandı. Kemal K. ise kendisine ait minibüsle kaçmak isterken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 

Ağır yaralanan Hasan K., Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Hasan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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