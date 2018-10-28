Barışma isteğini kabul etmeyen eşini bıçaklayarak öldürdü

Ankara’da yaşayan Elmas Demir (26), müzisyen Vahdet Demir (30) ile 10 yıl önce evlenerek İstanbul’a yerleşti.

H.D. adında 9 yaşında ve T.D. adında 6 yaşında 2 kız çocukları vardı. Elmas Demir, eşinden gördüğü şiddete dayanamayarak Ağustos’ta 2 kızını da alarak Ankara’da yaşayan ailesinin yanına yerleşti. Vahdet Demir, 3 gün önce barışma bahanesiyle eşinin kaldığı eve gitti. Ancak Elmas Demir, eşinin barışma isteğini kabul etmedi.

Çocuklarını ve kayınvalidesini odaya kitleyerek eşini öldürdü

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bunun üzerine Vahdet Demir İstanbul’a döneceğini, otobüs biletini alacağını belirterek evden ayrıldı. İki saat sonra eve tekrar gelen Vahdet Demir, kayınvalidesi ile çocukları H.D. ve T.D.’yi bıçak zoruyla bir odaya kilitledikten sonra mutfaktaki eşi Elmas Demir’i kalbinden, sırtından ve göğüs kafesinden olmak üzere 8 kez bıçakladı. Elmas Demir, olay yerinde hayatını kaybederken, Vahdet Demir, kayınvalidesi ve iki kızının bulunduğu odanın kapısını açarak, “Kızını öldürdüm, git bak” diyerek evden ayrıldı.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, katil kocayı olay yerinden 500 metre uzaklıkta yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Demir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Hürriyet)