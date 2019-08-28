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Akıllı telefon bekliyordu, paketten su çıktı

Denizli’nin Buldan ilçesinde, akıllı telefon kazandığını zanneden 67 yaşındaki vatandaş, gelen kargo ile şaşkına döndü.

  • İHA
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Denizli’nin Buldan ilçesinde oturan Mehmet Uz’u (67) arayan şahıslar, akıllı telefon kazandığını söyledi. Ancak dolandırıcılar kargo için bir miktar para istedi. İstenilen parayı gönderen Uz, gelen kargo ile şaşkına döndü. Kargo paketinden su ve keten tohumu çıktı. 
 
Her zaman televizyonlarda bu tür haberleri izlediğini ifade eden Uz, “Şimdi de bana yaptılar. Vatandaşlarımıza örnek olsun, ben kandırıldım, inşallah başkaları kandırılmaz” dedi.

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