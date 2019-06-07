Akıntıya kapılan çocuğun cesedine ulaşıldı
Şanlıurfa'da akıntıya kapıldığı iddiası üzerine sulama kanalında arama çalışması başlatılan çocuğun cesedine ulaşıldı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep'ten bayram ziyareti için Suruç ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gelen Mehmet Emin Birişik (14), dün sulama kanalı tarafına gezmeye gitti. Eve dönmeyince yakınları çocuğu aramaya başladı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sabaha kadar kanalda aranan Birişik'in cesedi, çalışmaların başladığı yerin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde bulundu. Kanaldan çıkarılan ceset, otopsi için Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.