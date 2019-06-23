İçme suyu hattından çıkarıldı! Tam 3 metre boyunda

Akışı azalan içme suyu hattından 3 metre boyunda ağaç kökü çıktı Manisa'nın Demirci ilçesi Sağnıç Mahallesine içme suyu temin eden hatta su hızının yavaşlaması üzerine çalışma yapan ekipler boru içinde kunduz olarak tabir edilen 3 metrelik ağaç kökü çıkardı.