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Akrabasının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan 11 aylık Zeynep hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dengesini kaybeden akrabasının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan 11 aylık Zeynep Asel Eşsiz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Olay, öğle saatlerinde Kartepe Emekevler Mahallesi'nde meydana geldi. Olcay ve Elif Eşsiz çiftinin 11 aylık bebeği Zeynep Asel evde emeklediği sırada iddiaya göre dengesini kaybeden akrabası üzerine düştü. Düşmenin etkisiyle Zeynep Asel bebek başını zemine çarparak ağır yaralandı. Evdekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Zeynep Asel bebek, özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 
 
Zeynep Asel'in burada çekilen beyin tomografisinde başında çatlak oluştuğu ve beyninde kan birikmesi olduğu tespit edildi. Hastanedeki Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Zeynep Asel bebeğin buradaki tedavisi süresinde 2 kez kalbi durdu. Bebeğin kalbi yapılan müdahalelerle yeniden çalıştırıldı. Ancak, Zeynep Asel bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çocuklarının acı haberini alan aile hastanede sinir krizi geçirirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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