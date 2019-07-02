30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,679
  • 6,4208
  • 254.227
  • 99.622
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Akrebin soktuğu küçük kız yoğun bakımda

Aydın’da hava sıcaklığının artması ile birlikte akrep sokma vakaları da çoğalmaya başladı. Efeler ilçesine bağlı Yukarıkayacık Mahallesi’nde akrebin soktuğu bir kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Zehrin kısa sürede tüm vücuda yayılması üzerine 9 yaşında D.S. yoğun bakım servisine kaldırıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesine bağlı Yukarıkayacık Mahallesi’nde yaşayan D.S. isimli kız çocuğunu ikamet ettikleri evin avlusunda akşam saatlerinde akrep soktu. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan D.S.’ye ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri akrebin kız çocuğunu aşırı miktarda zehir enjekte ettiğini belirleyince D.S. müşahede altına alındı. 9 Yaşındaki D.S. yoğun bakım servisine kaldırılırken uzmanlar özellikle aşırı sıcaklarda vatandaşların akrep ve yılan sokmalarına karşı dikkatli olmalarını istediler.

Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Artık evlere gönderilecek

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Artık evlere gönderilecek

'Paylaşımlar inanç ve değerlere saldırıdır'

'Paylaşımlar inanç ve değerlere saldırıdır'

Kagawa’da son raunt

Kagawa’da son raunt

Koç Üniversitesi’ni karıştıran olayda rektörün ifadesi ortaya çıktı

Koç Üniversitesi’ni karıştıran olayda rektörün ifadesi ortaya çıktı

Kirli ittifakı artık gizlemiyorlar: BAE'yi ziyaret etti

Kirli ittifakı artık gizlemiyorlar: BAE'yi ziyaret etti

Suudi Arabistan'dan 'İsrail' kararı!

Suudi Arabistan'dan 'İsrail' kararı!

Bebek ve diyet gıdalarında yeni dönem

Bebek ve diyet gıdalarında yeni dönem
 

POPÜLER HABERLER

Araç muayene istasyonunda elektroşoklu , tekmeli tokatlı kavga

Araç muayene istasyonunda elektroşoklu , tekmeli tokatlı kavga

Araçlar buzun altına gömüldü! 1,5 metre kalınlığında...

Araçlar buzun altına gömüldü! 1,5 metre kalınlığında...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bu şartlara dikkat etmeden kurban almayın

Bu şartlara dikkat etmeden kurban almayın

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA