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Yaşam

AKS ne zaman açıklanacak? AKS sınav sonuçları 2019 açıklandı mı?

AKS ne zaman açıklanacak? AKS sınav sonuçları 2019 açıklandı mı? gibi soruların yanıtları tüm adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Atamaları gerçekleşen öğretmenlerin katılım gösterdiği AKS için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirdiği AKS, 8 Aralık Pazar günü saat 14.00'da gerçekleştirilmişti. AKS sınav sonuçlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

23.12.2019  11:14 - Güncelleme: 23.12.2019  11:14
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü aracılığıyla düzenlediği AKS, 8 Aralık Pazar günü saat 14.00'da yapılmıştı. Atamaları gerçekleşen öğretmenlerin katılım gösterdiği AKS için gözler sonuçlara çevrildi. Adaylar, AKS ne zaman açıklanacak? AKS sınav sonuçları 2019 açıklandı mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı, AKS sonuçlarını 15 gün içerisinde açıklanacağını duyurmuştu. AKS sonuçlarına dair tüm detaylar haberimizde.. 
 
AKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
Milli Eğitim Bakanlığı, AKS sonuçlarını 15 gün içerisinde açıklanacağını duyurmuştu. Sınavın Aralık yapıldığı göz önünde bulundurulursa, sonuçların heran açıklanması bekleniyor. 
 

 
Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarları ile sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖYGGM’ye yapabileceklerdir.
 

MEB GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

 

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?
Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlara ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖYGGM' ye yapabileceklerdir.
 
 
 
Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına itiraz başvurularını, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası herhangi birine 20 TL (yirmi TL KDV Dahil)
 
SINAV İTİRAZ ÜCRETİ adı altında yatırarak alınan ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
 
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 
Sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlar adaylara bildirilmek üzere ÖYGGM'ne teslim edilecektir. Tüm işlemlerde ÖDSGM'ne gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. İtiraz sonuçları ÖYGGM tarafından adaylara duyurulacaktır.
 
Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

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