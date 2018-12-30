Akşam baba oldu, sabah kazada hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta yol temizleme çalışması sırasında kullandığı kepçenin altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Yiğit’in (33) dün gece baba olduğu öğrenildi.
- İHA
Kaza, Onikişubat ilçesi Şahinkayası Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde kepçe operatörü olarak çalışan Mehmet Yiğit (33), kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolunu açtığı sırada kullandığı kepçenin takla atması sonucu altında kalarak hayatını kaybetmişti. Kazada ölen Mehmet Yiğit’in dün gece baba olduğu öğrenildi.
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