Akşam’da 100. yıl coşkusu

TürkMedya bünyesinde yer alan Akşam Gazetesi’nin 100. yılı kapsamında düzenlenen ‘100 Yıl 100 Manşet’ temalı serginin resmi açılış töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapıldı. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu’nun ev sahipliği yaptığı açılışa; İstanbul Valisi Vasip Şahin, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ve TürkMedya yöneticileri ile çalışanları katıldı. Akşam’ın milli ve yerli duruşunun devam edeceğini belirten Kelkitlioğlu “Akşam Gazetesi, Kurtuluş Savaşı’nda ulusal bilinci oluşturmak ve milli mücadeleye destek vermek amacıyla kurulmuş bir gazete. Biz bu bilinçten hiç kopmadık. 15 Temmuz için atmış olduğumuz manşet de bunun en büyük göstergesidir. ‘Alçaklar, bu millet size teslim olmaz’ dedik. Bu millet terör örgütlerinin hiçbirine teslim olmayacak” diye konuştu.

EN GÜZEL ÖRNEK

Sergideki manşetleri inceleyen Vasip Şahin ise Akşam Gazetesi’nin hiçbir zaman milli yayın çizgisinden kopmadığını söyledi. Gazetenin 100. yılı dolayısıyla Akşam Gazetesi çalışanlarını tebrik eden Şahin, şöyle konuştu: “Millet olma, millet kalma ve bu ülkeyi daha ileriye taşıma noktasında medya üzerine düşen sorumlulukları, belki en güzel ifade edildiği örneklerden biri Akşam. Bu örneklik teşkil etme noktasında genç kuşaklara da yön ve yol göstermiş olacaktır.” Konuşmaların ardından Vali Şahin, Kelkitlioğlu ve TürkMedya yöneticileri birlikte 100. yıl pastasını kesti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, sergiyi Akşam Gazetesi GenelYayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu ile birlikte gezdi.