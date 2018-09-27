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Aksaray'da 10 yaşındaki çocuk kazayla babaannesini vurdu

Aksaray’da babasının silahını oyuncak zanneden 10 yaşındaki çocuk kazayla babaannesini vurarak yaraladı.

  • İHA
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Olay, saat 17.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 851’nci Sokak Simge Apartmanının 1’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki R.D., evde bulduğu ve oyuncak sandığı babası M.D.’ye ait tabancayla oynamaya başladı.
 
İddiaya göre, oynadığı sırada tetiğe dokunması sonucu ateş alan tabancadan çıkan mermi babaannesi Ummahan D. (89)’un başına isabet etti. Yaralanan Ummahan D. kanlar içinde yere yığıldı. Yaşlı kadın, aile fertlerinin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. R.D. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Ummahan D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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