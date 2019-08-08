Semra Özen Yurtseven'in cenazesi, ilçenin Kepen köyüne getirildi.

Yurtseven'in naaşı, annesi Yasemin Özen'in evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Genç kadının ailesi ve yakınları ile vatandaşların katıldığı tören sırasında, anne Özen ayakta durmakta güçlük çekti.

Eşiyle balayından dönen Sefa Yurtseven (26) idaresindeki 26 SA 035 plakalı otomobil, dün Aksaray-Nevşehir kara yolunun 33. kilometresinde, Abdullah Ayaz yönetimindeki tıra arkadan çarpmıştı. Yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, Semra Özen Yurtseven müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.