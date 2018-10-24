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Aksaray'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

  • AA
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Ayhan Toklucu (41) yönetimindeki, Niğde-Ankara otobanının yapımında çalışan işçileri taşıyan 68 S 2027 plakalı minibüs, Balcı Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücüsü ile minibüste bulunan işçilerden Yaşar Kartal (60), Murat Çeviren (39), Mustafa Uğur (43), Şaban Bahçe (51), Köksal Demirci (42), Suvat Ulubaş (54), Adem Elibal (50), Şenol Gedik (37) yaralandı.

Aksaray'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ayhan Toklucu ile Murat Çeviren'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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