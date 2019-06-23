Aksaray'da otomobil devrildi: 3 ölü
Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Kemal Bozok (58) idaresindeki 09 KA 680 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Emine Bozok (90) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Safire İlhan (65) ise kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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