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Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

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Tülay Gedik (31) idaresindeki 33 BBN 92 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 70. kilometresi Beşağıl Yaylası mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü Gedik hayatını kaybetti, eşi Serhat Gedik (33) ile 6 yaşındaki kızı Pınar Gedik yaralandı.

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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