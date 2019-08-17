Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.
- AA
Tülay Gedik (31) idaresindeki 33 BBN 92 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 70. kilometresi Beşağıl Yaylası mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü Gedik hayatını kaybetti, eşi Serhat Gedik (33) ile 6 yaşındaki kızı Pınar Gedik yaralandı.
Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.