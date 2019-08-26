31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7909
  • 6,4464
  • 281.805
  • 96304
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mustafa Aslan idaresindeki 44 LF 550 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun Eşmekaya mevkisinde şarampole devrildi.
 
Araçta bulunan Ahmet Enes Aslan (22), kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Gazel ve Merve Dilan Aslan yaralandı.
 
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çocuk tacizcisinin üzerinden çıkanlar şoke etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Zap'a 'Pençe' darbesi: 2 terörist öldürüldü

Zap'a 'Pençe' darbesi: 2 terörist öldürüldü

Öğrenciler dikkat! Başvurular bugün sona eriyor

Öğrenciler dikkat! Başvurular bugün sona eriyor

Meteorolojiden son dakika kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden son dakika kuvvetli yağış uyarısı

Koyun oldum yüzdüm ardı sıra

Koyun oldum yüzdüm ardı sıra

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlıdan akılalmaz savunma!

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlıdan akılalmaz savunma!

Bu listeye bakmadan almayın! İşte kalem kalem otomobil fiyatları

Bu listeye bakmadan almayın! İşte kalem kalem otomobil fiyatları

O caniye 'kahraman' demişti.. İşte istenen hapis cezası

O caniye 'kahraman' demişti.. İşte istenen hapis cezası

'Namus için öldürdüm' dedi, gerçek eşinin ifadesinde ortaya çıktı

'Namus için öldürdüm' dedi, gerçek eşinin ifadesinde ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Emine Bulut´un annesiisyan etti:Yazıklar olsun onlara!

Emine Bulut´un annesiisyan etti:Yazıklar olsun onlara!

Ressam köpek sahibine para kazandırıyor

Ressam köpek sahibine para kazandırıyor

Nesli tükenme riski altında! Türkiye'nin o bölgesinde yaşıyor

Nesli tükenme riski altında! Türkiye'nin o bölgesinde yaşıyor

Torunun kıyafetlerini giydi 84 yaşında fenomen oldu!

Torunun kıyafetlerini giydi 84 yaşında fenomen oldu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA