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Aksaray’da plastik geri dönüşüm deposundaki yangın tüm depoyu sardı

Aksaray’da plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüyünce alevler tüm depoyu sardı.

  • İHA
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Yangın, Yeni Sanayi Mahallesi 2040 Sokak’ta bulunan Deniz B’ye ait plastik geri dönüşüm deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan  yangın kısa sürede büyürken, alevler tüm depoyu sardı.
 
Metrelerce yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. 5 ayrı itfaiye aracının söndürme çalışmasına katıldığı yangın kısa sürede kontrol altına alınarak çevreye sıçramadan söndürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri yangının çıkış sebebi hakkında araştırma yaparken, itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.
 

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