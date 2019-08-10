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Aksarayda'da bayram tatili yolunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Aksaray'da bayram tatiline giden ailenin otomobili, şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2´si ağır, 4 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, saat 06.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Mersin'e bayram tatiline gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Mehmet Serhat Aksoy (34) yönetimindeki 06 AL 35 16 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücüsünün kayınvalidesi Semiha Doğan (59) öldü. Yaralanan Mehmet Serhat Aksoy, eşi Zahire Doğan Aksoy (32), oğlu Emir Sarp Aksoy (4) ile baldızı Gizem Doğan (25), bölgeye sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zahire ile Emir Sarp Aksoy´un sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
 
Yaralı Gizem Doğan, annesinin hastaneye getirilmediğini fark edince, "Annem nerede? Ben öleyim, anneme bir şey olmasın. Ne olur bana annemi gösterin" diye uzun süre gözyaşı döktü.
 
 
Semiha Doğan'ın cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

MSB yayınladı! Böyle tahliye edildiler

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