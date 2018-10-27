Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Akyazı'da tır askeri araca çarptı: 1 asker yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır askeri araca çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 asker yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Kaza, Akyazı İlçesi D-140 karayolu Dokurcun mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı istikametine giden tır, önünde seyir eden Dokurcun Jandarma Karakoluna ait devriye aracına çarptı. Meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde bulunan bir asker yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Başından darbe alıp yaralanan asker, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gazze´den İsrail´e füze saldırısı

Gazze´den İsrail´e füze saldırısı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA