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Yaşam

Alacak verecek kavgası kanlı bitti

Ankara'da 2 kişi arasında çıkan alacak-verecek kavgasında 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan baba Ünal Y. ile oğlu Asım Y.'nin emniyetteki sorguları devam ediyor.

DHA09 Ocak 2021 Cumartesi 09:40 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 09:40
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Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesi Kordon 1 Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ünal Y. (48) ile Mehmet Akgün (35), daha önce aralarında büyükbaş hayvan alışverişi yaptı. Ünal Y., yanına oğlu Asım Y. (21)'yi de alarak Akgün ile konuşmak için ablasının oturduğu Poyraz Apartmanı'nın önüne geldi. Sokakta otomobil içinde buluşan taraflar tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Asım Y., belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla, yanında oturan Akgün'e 3 el ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boynundan ve kalbinden yaralanan Akgün, 112 ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Akgün'ün cansız bedeni, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, şoför koltuğunda oturan baba Ünal Y., olay sonrası otomobili emniyetin önüne sürerek oğlu Asım Y. ile teslim oldu. Gözaltına alınan baba Ünal Y. ile oğlu Asım Y.'nin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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