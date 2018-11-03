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Alanya'da 10 milyon euroluk tablo operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde İran vatandaşı bir kişiden tahdit ve silah zoruyla gasp edilen ve ünlü ressam Henry Mattise’ine ait olan yaklaşık 10 milyon euro değerindeki tablo, KOM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğimizde müşteki olarak ifadesi alınan İran Vatandaşı Milad Farahmand, İran'daki dedesinden miras kalan Henry Mattise'in eseri olan kıymetli tablonun elinden zorla alındığı gerekçesiyle şikayetçe oldu. Tablonun tehditle ve silah zoruyla tablonun elinden aldığını Y.E, M.Y. ile yanlarında bulunan , soyismi öğrenilemeyen K. isimli şahsın ve kafasına silah dayayarak zorla araca bindirdiğini söyleyen Farahmand, Y.E.,M.Y. ile soyismi öğrenilemeyen K.. isimli şahıs ve kendi arkadaşı olan İran uyruklu A.M.V. isimli şahıslardan şikayetçi oldu.

Konuyla İlgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği görevlileri yine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen arama kararına istinaden adresleri tespit edilen Y.E. ve M.Y. isimli şahısların ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada Milat Farahmand isimli şahsa ait olan tablo ele geçirildi. Ele geçirilen tablonun 10 milyon euro değerinde olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak adı geçen Y.E. ve M.Y. isimli şüpheliler yakalanarak talimat kapsamında göz altına alınırken açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen K.. isimli şüpheli ile A. M. V. isimli şüphelilerin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.  

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