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Alanya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında Richter ölçeğine 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • DHA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.32'de merkez üssü Alanya ilçesinin yaklaşık 51 kilometre açıkları olan 3.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Yaklaşık 21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem, Alanya'nın yanı sıra Gazipaşa ilçesinden de hissedildi.

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