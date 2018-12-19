Alanya’da aranan 17 şüpheli yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaralama, borçlunun ödeme şartını ihlali, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme, nafaka hükümlerine uymamak, uyuşturucu madde alarak araç kullanmak gibi çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında sabah saatlerinde harekete geçerek daha önceden belirledikleri adreslerde baskın yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü savcılık talimatıyla serbest kalırken, E.Y, A.E, Ş.K, ve M.D ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.