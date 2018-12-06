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Alanya'da aranan 22 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin eş zamanlı operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.

  • DHA
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Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, borçlunun ödeme şartını ihlal, silahla tehdit, ruhsatsız silah taşıma ve mühür bozma gibi suçlardan aranan 22 şüpheli ikametlerinde gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si savcılık talimatıyla serbest kalırken, diğer şüpheliler ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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