Alanya'da denizde 2 ceset bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesi sahilinde 20'li yaşlarda bir kadın ile 30'lu yaşlarda bir erkeğin yan yana cesedi bulundu.
- AA
Alınan bilgiye göre, Avsallar Mahallesi'nde vatandaşlar, deniz yüzeyinde yan yana hareketsiz halde bir kadın ve bir erkeğin olduğunu gördü. İncelemede, 20'li yaşlardaki kadın ile 30'lu yaşlardaki erkeğin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Kimlikleri belirlenemeyen cesetler, savcılık ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze aracıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Buradan Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilecek cesetlerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
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