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Antalya'da jakuziye giren turist ayağı kayınca düşüp beton zemine çarptı

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde evinin balkonunda jakuziye giren Norveçli turist Else Borgny Ormstad Mansas (69), ayağı kayınca düşüp beton zemine çarptı. Mansas olay yerinde hayatını kaybetti.

  • DHA
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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Eşiyle birlikte akşam saatlerinde denize giren Norveçli Else Borgny Ormstad Mansas, evine döndükten kısa süre sonra balkondaki jakuzide duş almaya başladı. Duş sonrası jakuziden çıkan Mansas, ayağının kayması sonucu dengesini kaybedip yere düştü. Başından yaralanan Mansas’ın düştüğünü fark eden eşi ve yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri, Mansas’ın öldüğünü belirledi. Olay sonrası yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 
 
 

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