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Alanya'da yaşayan Rus 4’üncü kattan atladı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartmanın 4’üncü katındaki evinin penceresinden atladığı iddia edilen Rus yaşamını yitirdi.

  • İHA
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Olay, gece saat 04.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'nde bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, yerleşik Rus uyruklu Artem Nedzelskii (30), 4'üncü kattaki evinin penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Sert zemine düşen Nedzelskii ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Rus'u ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Nedzelskii, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcılık incelemesinin ardından Nedzelskii’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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