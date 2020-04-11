İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6987
  • EURO
    7,3183
  • ALTIN
    363.483
  • BIST100
    96471
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Alaplı'da fırıncılardan evlere ekmek servisi
Yaşam

Alaplı'da fırıncılardan evlere ekmek servisi

Zonguldak Alaplı ilçesinde fırıncılar, karantina nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlara ekmek servisi yapıyor.

İHA11 Nisan 2020 Cumartesi 19:05 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 19:05
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı, Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak ve İlçelerinde olduğu gibi Alaplı’da, 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağına karar verdi. Fırıncılar, sokağa çıkamayan vatandaşların evlerine ekmek servisine başladı. Alaplı ilçesinde de fırıncılar, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Ekmek satışının iki gün boyunca bu şekilde yapılacağını ifade etti.

Pek çok vatandaş ekmek almak için evlerinden sepet sarkıttı. Kimi vatandaşlar ekmek almak için sokağa indi.

Koronavirüsü yenen 2 hasta alkışlarla taburcu edildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Resmen duyurdular: Koronavirüs hastalarına verilen ilaç Türkiye'de üretildi
Resmen duyurdular: Koronavirüs hastalarına verilen ilaç Türkiye'de üretildi

Resmen duyurdular: Koronavirüs hastalarına verilen ilaç Türkiye'de üretildi

Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor
Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor

Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor

Çarpıcı iddia: Dünyadan saklanan nükleer bombalar gizlice modernize edildi
Çarpıcı iddia: Dünyadan saklanan nükleer bombalar gizlice modernize edildi

Çarpıcı iddia: Dünyadan saklanan nükleer bombalar gizlice modernize edildi

Yardımda anavatan olduk
Yardımda anavatan olduk

Yardımda anavatan olduk
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.