Alaplı'da fırıncılardan evlere ekmek servisi

İHA 11 Nisan 2020 Cumartesi 19:05 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 19:05

İçişleri Bakanlığı, Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak ve İlçelerinde olduğu gibi Alaplı’da, 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağına karar verdi. Fırıncılar, sokağa çıkamayan vatandaşların evlerine ekmek servisine başladı. Alaplı ilçesinde de fırıncılar, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Ekmek satışının iki gün boyunca bu şekilde yapılacağını ifade etti.

Pek çok vatandaş ekmek almak için evlerinden sepet sarkıttı. Kimi vatandaşlar ekmek almak için sokağa indi.