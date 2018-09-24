İntikam için aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

İstanbul'da gayrimenkul şirketi sahibi Üzeyir E.'nin eşi, kendisini aldatan eşinden intikam almak için, kocasının ilişkilerini kendisine anlatan çalışanı ile kaçtı.

Güneşli'de yaşayan bir çocuk sahibi Sadık A. bir gayrimenkul şirketinde çalışıyordu. İddiaya göre işyeri sahibi Üzeyir E. bir ay önce Sadık A.'yı, yaşadığı evlilik dışı ilişkileri, karısına anlattığı gerekçesiyle işten kovdu. Ancak bu olaydan bir süre sonra Sadık A., patronunun eşiyle birlikte ortalıktan kayboldu.

ANNE BABASINI TEHDİT ETTİ

Üzeyir A., eski çalışanının ablası A.K.'ye, "Kardeşin nerede? Onu bul. Eşim de kayıp. Kardeşini ve yeğenini yaşatmam" diye tehditler savurdu. Sonuç alamayan öfkeli koca, 7 Eylül'de anne babasını yanına alıp Sadık A.'nın annebabasının evini bastı.

Sadık A.'yı bulamayınca "Sadık'ı bana bulun. Bulmazsanız sizi burada çivilerim" diyerek onları da tehdit etti.

Çift bunun üzerine ertesi gün savcılığa giderek şikâyette bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Sabah)