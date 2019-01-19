ALEM FM 25... Lig Radyo 13 yaşında...
TürkMedya bünyesinde yer alan ve radyoculuğun gelişimine öncülük eden ALEM FM 25’inci, Lig Radyo 13. kuruluş yıldönümünü çalışanlarının da katıldığı törenle kutladı.
- İREM ERBAŞ
TürkMedya’nın İkitelli’deki binasında düzenlenen kutlamaya ALEM FM Genel Yayın Yönetmeni Sibel Toprak Egemen, Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, radyo programcıları ve çalışanlar katıldı. ALEM FM Genel Yayın Yönetmeni Egemen, ALEM FM’in ilk özel radyolardan olduğunu belirterek “Biz burada olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bunca yılı acısıyla tatlısıyla, hiç ara vermeden ve susmadan, büyük değişikliklerle ama asla yıkılmadan tamamladık. Ne mutlu ki ALEM FM’deyiz” dedi. Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan ise “Hepimiz bir şeyler ürettik. Ortaya güzel bir ürün çıktı. Biz eğleniyoruz, mutlu oluyoruz. İnsanları da inşallah mutlu ediyoruzdur” diye konuştu.
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