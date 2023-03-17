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Yaşam

Alev topuna dönen motosikletini kurtarmak için kendini tehlikeye attı

Edirne'de bir moto kurye alev alev yanan motosikletini kurtarabilmek için kendini tehlikeye atıp her yolu denerken, yangını izleyen otomobil sürücülerinin ise yardımcı olmamaları ve yangın tüpleriyle müdahale etmemeleri tepki çekti.

IHA17 Mart 2023 Cuma 09:38 - Güncelleme:
Alev topuna dönen motosikletini kurtarmak için kendini tehlikeye attı
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Edirne şehir merkezi Atatürk Bulvarında seyreden bir motosiklet aniden alev aldı. Motosikletten inen kurye hemen alevlere müdahale etmek istedi. Kısa sürede büyüyen alevler motosikleti sardı. Kurye, motosikletini kurtarabilmek için kendini tehlikeye atıp her yolu denedi. Kuryenin çabaları ne alevleri söndürmeye ne de motosikleti kurtarmaya yetmedi.

Yangını izleyen araç sürücülerinin yardımda bulunmaması ve yangın tüpüyle müdahale etmemesi tepkilere neden oldu. İlerleyen dakikalarda ise bir kişinin yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ettiği görüldü. Moto kurye, yangından yara almadan kurtuldu.

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