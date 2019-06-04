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Aleyna'nın kalbini dinledi

Kazaya kurban giden liseli Aleyna’nın annesi Hülya Budanır, kızının kalbiyle hayat bulan Burak Zeybek ile bir araya geldi.

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Antalya Döşemealtı’nda geçen yıl 16 Ağustos’ta çalıştığı fabrikanın gece mesaisinden eve dönerken yoldan geçen liseli Aleyna Hatun Budanır’a (17) otomobil çarpmıştı. Kazadan üç gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Aleyna’nın ailesi doktorların organ bağışı teklifini kabul etti ancak anne Hülya Budanır, bayramları çok seven kızının iki gün daha makineye bağlı kalmasını istedi. Kurban Bayramı’nın birinci günü anne Hülya ile baba Şahimerdan Budanır, yoğun bakım ünitesindeki evlatlarına veda etti. 
 
BENİ DE EVLADIN SAY
 
Ailenin Aleyna’yla bayramlaşmasının ardından genç kızdan alınan organlar nakil bekleyen altı hastaya umut oldu. Aleyna’nın kalbiyle hayata tutunan Burak Zeybek (25), nakilden 10 ay sonra bayram arifesinde Budanır Ailesi’ni ziyaret etti. Elini öpen Zeybek’e sarılan Hülya Budanır, evladının kalbini dinlemenin heyecanını yaşadı. Budanır, duygularını “Onsuz ilk bayramımızda en azından kalbini dinleme mutluluğu yaşadım. Nakille hayat bulan gence sarıldım, çok mutlu oldum. Kalbine dokundum” diye anlattı. Zeybek de "Bir evladını kaybettin ama beni de evladın say. Benim bir annem de sen oldun” şeklinde konuştu.
 
O SÜRÜCÜ TUTUKLANSIN
 
Anne Budanır, kızına çarpan sürücünün tutuksuz yargılanmasına ve dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesine tepki gösterdi. Hız tutkusu yüzünden evladını yitirdiğini belirten anne, Aleyna için adalet istediğini söyledi.
 
ANNEYE BAYRAM HEDİYESİ OLDU
 
Aleyna'dan 10 ay önce nakledillen kalple sağlığına kavuşan Burak Zeybek, anne Hülya Budanır'ı ziyaret etti. Acılı anne Zeybek'in göğsüne elini koyarak ölen kızının kalp atışını böyle dinledi.  
 
KIZININ MEZARINA BAYRAM ŞEKERİ
 
Zeybek ile birlikte Aleyna’nın mezarını ziyaret eden Hülya Budanır, mezarın başına kızının çok sevdiği şekerlerden bıraktı. Aleyna'sız ilk buruk bayramını geçireceğini söyleyen Budanır, “Kızımız yanımda yok. ‘Hadi anneciğim bayram temizliği yapalım, bayram tatlısı yapalım’ diyenim yok. Kızım bayramlara çok önem verirdi. Onunla son defa bayramlaşmak istemiştim” dedi. 
 
(Akşam)

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