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Aleyna'nın ölümü kahretmişti... Sürücüye verilen ceza belli oldu

Antalya’da, 17 yaşındaki Aleyna’ya çarparak ölümüne neden olan sürücü Hakan Kara’ya, 2 yıl 1 ay hapis verildi.

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Antalya'daki trafik kazasında 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır'ın ölümüne yol açan sürücü, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmaya, tutkusuz yargılanan otomobil sürücüsü Hakan Kara (19), Aleyna'nın küçük kardeşi Hilal ile baba Şahimerdan Budanır katıldı.
 
Anne Hülya Cebotaru ise kızının ölümüne neden olan sürücü ile karşılaşmamak için mahkemeye gitmedi. Son savunmanın ardından mahkeme, Aleyna'nın ölümüne neden olan sürücü Hakan Kara'yı taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 2 yıl bir ay hapis cezasına mahkûm etti.
 
Döşemealtı ilçesinde 16 Ağustos 2017'de Antalya-Burdur karayolundaki tali yoldan karşıya geçmek isteyen lise öğrencisi Aleyna'ya, Hakan Kara idaresindeki otomobil çarpmıştı.
 
Ağır yaralanan ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen genç kızın ailesi, kızlarının vasiyetini yerine getirerek organlarını bağışlamıştı. Aleyna'nın organları 8 hastaya can olmuştu.
 
(Sabah)

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